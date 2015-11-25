З сьогоднішньої ночі російським авіакомпаніям заборонений транзит через Україну

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, прийняте рішення зумовлене систематичним порушенням правил польотів і порядку використання повітряного простору України з боку російських авіаперевізників і має на меті запобігти будь-яким можливим провокаціям у повітряному просторі України.

У повідомленні відзначається, що Україна має повний і винятковий суверенітет над повітряним простором України, що є частиною її території.

У свою чергу міністр інфраструктури Андрій Пивоварський підтвердив, що авіавлада України використовуватиме дипломатичні способи повідомлення російської авіавлади і авіакомпаній.

«Державіаслужба і «Украерорух» через дипломатичні канали повідомлятимуть російську авіавладу і авіакомпанії. Технічних проблем бути не повинно. Вже зараз почали інформувати російську сторону. Від них поки що жодної відповідної інформації немає», - сказав міністр.

У прес-службі нагадали, що російські авіакомпанії, здійснюючи польоти до окупованого Криму, порушують положення Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту 1994 року, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і Угоди про транзит за міжнародними повітряними лініями від 1944 року в частині дотримання національних законів і правил.

«На доручення уряду Державіаслужба поінформує російську сторону про закриття повітряного простору для цивільної авіації Російської Федерації. Державіаслужба через Міністерство закордонних справ направить відповідну ноту в Росавіацію сьогодні, 25 листопада», - повідомили у прес-службі.

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Міністерство нагадало, що РФ зупинила видачу дозволів українським авіакомпаніям на проліт над своєю територією у серпні 2014 року.