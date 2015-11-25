"Укрзалізниця" додала ще 4 потяги на новорічні свята

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене в жовтні на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") на період новорічних і різдвяних свят 2015/2016 років, крім вже призначених 11 потягів, призначила ще чотири додаткових потяги в південному та західному напрямках.

Зокрема, додатковий поїзд № 239 за маршрутом Київ - Ужгород відправиться зі столиці 30 грудня, а з Ужгорода - 31 грудня. Поїзд № 229/230 Київ - Ужгород відправиться з Києва 29 грудня, а в зворотному напрямку - 30 грудня.

Поїзд № 238/258 за маршрутом Одеса - Львів відправлятиметься з Одеси 25-30 грудня, 1-8 січня, а зі Львова - 26-31 грудня і 2-8 січня; поїзд № 268/242 Одеса - Мукачево буде відправлятися 25-30 грудня, 2-8 січня, а в зворотному напрямку - 26-31 грудня, 3-8 січня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила 11 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська та Харкова. Крім цього, на свята "Укрзалізниця" продовжила терміни курсування 8 цілорічних поїздів.

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Крім того, "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.

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Раніше "Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період більше 3 тисяч пасажирських вагонів.