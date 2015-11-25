Пивоварський підрахував втрати України від заборони транзиту для російських авіакомпаній

Втрати державного підприємства з обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") від заборони транзитних перевезень для російських авіакомпаній через територію України становитимуть 25-30 млн євро на рік, повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"З нашої сторони потенційні втрати "Украероруху" в районі 25-30 млн євро в рік. Інших втрат не повинно бути", - сказав міністр.

Він також зазначив, що втрати української сторони будуть менші за російські.

"Російська сторона потенційно втратить більше, тому що російським авіакомпаніям потрібно буде міняти flight-плани, змінювати стикування в інших аеропортах", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в рамках реалізації санкцій проти країни-агресора ввів повну заборону на транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України. Заборона набуває чинності з 00:00 годин 26 листопада.

За інформацією Мінінфраструктури, прийняте рішення зумовлене систематичним порушенням правил польотів і порядку використання повітряного простору України з боку російських авіаперевізників і має на меті запобігти будь-яким можливим провокаціям у повітряному просторі України. За словами Пивоварського, авіавлада України відсьогодні почне сповіщати російську авіавладу та авіакомпанії.

Заборона на транзит для українських авіакомпаній через свою територію Росія ввела ще в серпні 2014 року.

Крім того, з 25 жовтня, на підставі обопільних рішень української і російської влади, було припинене пряме пасажирське сполучення між Україною і Росією.