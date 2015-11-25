Мінінфраструктури про подорожчання квитків на поїзди: рішення ще немає

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене в жовтні на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), поки що не прийняло рішення про підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах у 2016 році.

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

«Зараз надходить активна інформація про те, що з наступного року «Укрзалізниця» планує на 30% підвищити тариф із пасажирських перевезень. Це некоректна інформація. В даний час рішення про підвищення пасажирського тарифу не прийнято», - сказав він.

За словами Пивоварського, в даний час проект фінансового плану «Укрзалізниці» на 2016 рік перебуває на узгодженні в Кабінеті міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани з 1 січня 2016 року підвищити тариф на перевезення вантажів на 15%, за винятком перевезення вугілля, тариф на який підвищиться на 5%.

"Укрзалізниця" заклала в проекті фінплану на 2016 рік дохід у розмірі 78 млрд грн.

Наприкінці липня 2015 року Кабінет міністрів затвердив фінплан «Укрзалізниці» на 2015 рік. Як уточнив міністр інфраструктури Пивоварський, згідно із затвердженим фінпланом, за підсумками 2015 року збитки «Укрзалізниці», становитимуть 47 млн грн, доходи від вантажних перевезень – 7,4 млрд грн, від перевезення пасажирів – 251 млн грн.

За оперативними даними "Укрзалізниці", за підсумками 2014 року доходи відомства становили 50,1 млрд грн, що на 4% менше, ніж у 2013 році.