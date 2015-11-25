Залізничні вантажоперевезення наступного року можуть подорожчати на 30%

Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

Зокрема, за його словами, проект фінансового плану «Укрзалізниці» на 2016 рік, який зараз перебуває на узгодженні в Кабміні, передбачає підвищення вантажних тарифів з 1 січня 2016 року на 15%, а з 1 липня – ще на 15%.

«Планується за фінпланом, який зараз узгоджується в Кабміні, що з 1 січня 2016 року залізничний тариф (вантажний – УНІАН) підвищується на 15%, і з 1 липня 2016 року - ще на 15%. Жодного стосунку це підвищення не має до пасажирських перевезень. Наразі рішення про підвищення пасажирського тарифу не прийнято», - сказав Пивоварський.

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Як повідомляв УНІАН, за словами виконувача обов'язків голови правління акціонерної компанії Олександра Завгороднього, «Укрзалізниця» планує з 1 січня 2016 року підвищити тариф на перевезення вантажів на 15%, за винятком перевезення вугілля, тариф на яке підвищиться на 5%.

Крім того, він анонсував наступне підвищення тарифів на липень 2016 року, однак не уточнив, на скільки, додавши, що індексація залежатиме від рівня інфляції в Україні.

Раніше «Укрзалізниця» наголошувала, що необхідність підвищення вантажних тарифів обумовлена тим, що темпи зростання цін на продукцію, яку споживає галузь і рівень інфляції значно випереджають темпи зростання тарифів на вантажоперевезення і створюють диспропорцію між цінами на продукцію і вантажним тарифом.

Наприкінці лютого 2015 року «Укрзалізниця» ініціювала чергове підвищення тарифів на вантажоперевезення на 25% у зв'язку з різким погіршенням економічної ситуації в країні. Пропозицію було схвалено Міністерством інфраструктури, але наприкінці травня Державна регуляторна служба України відмовилася реєструвати проект наказу про підвищення тарифів на вантажні перевезення на 25% цього року.

«Укрзалізниця» вже неодноразово підвищувала тарифи на вантажоперевезення. Так, з 1 лютого 2015 року було підвищено тарифи на перевезення вантажів на 30%. Наприкінці липня 2014 року «Укрзалізниця» проіндексувала тарифи на 12,5%.