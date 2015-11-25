Російська митниця почала затримувати вантажі з Туреччини

Сьогодні в Новоросійську почали затримувати вантажі з Туреччини, але пояснень російські митники не дають, розповідає директор митного брокера «НовоТрансЛайн» в Новоросійську Григорій Пелипенко.

«Ніяких пояснень нам не давали, кажуть, чекайте, може, завтра почнеться розмитнення», — сказав він. Робити висновки поки рано, вважає він.

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Власник великої мережі взуттєвих магазинів розповів РБК, що сьогодні в Новоросійському порту вантаж з партією взуття з Туреччини для його мережі відправили на повний огляд, хоча зазвичай проводять тільки частковий огляд. За його інформацією, інші вантажі, у першу чергу, продуктові, не пропустили зовсім.

Представник компанії «Діксі» Анастасія Орлова (компанія самостійно імпортує з Туреччини фрукти і овочі) підтвердила, що митний контроль в Новоросійську посилений, не уточнивши деталей.

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Менеджер московської фірми, яка імпортує з Туреччини будматеріали, розповідає, що за інформацією митних брокерів, які обслуговують вантажі на Північно-Західній митниці (Санкт-Петербург), митникам «дана команда» перевіряти вантажі з Туреччини в максимально жорсткому режимі.

«Незрозуміло, що буде з партіями турецьких товарів, які вже знаходяться в дорозі і повинні прийти на кордон цього тижня», - побоюється він.