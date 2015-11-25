У підрядників "Укравтодору" шахраї вимагають хабара за повернення боргів - Пивоварський

"До мене дійшла інформація від підрядників, що до них стали приходити люди з пропозицією заплатити 15-25% відкат від сум, які вони повинні отримати. У мене велике прохання до підрядників, які є в списку на погашення заборгованості, - не ведіться на провокації. Ви в будь-якому разі отримаєте гроші", - сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що цього тижня Міністерство інфраструктури спільно з Міністерством фінансів вже почали погашення боргів перед підрядниками.

"У Мінфіну історично була невпевненість у тому, чи виконувались ці роботи якісно. В цьому році Мінінфраструктури з Мінфіном перевірили якість виконання робіт і знайшли можливість компенсації боргу для підрядників "Укравтодору". Вчора перша сума в районі 240 млн грн пішла підрядникам. Всього буде виплачено підрядникам 1,6 млрд грн. Нагадую, це старі гроші 2010-2013 років", - додав він.

За словами Пивоварського, таким здирництвом займаються "носії різних корочок, помічники депутатів, бюрократи і держчиновники".

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Як повідомляв УНІАН, загальна сума боргових зобов'язань "Укравтодору" перед кредиторами на кінець третього кварталу 2015 року становила 47,111 млрд грн. Заборгованість "Укравтодору" перед банками становить 38,711 млрд грн, з яких 5,132 млрд грн агенція повинна погасити в 2016 році. Крім того, зобов'язання "Укравтодору" за облігаціями становлять 8,4 млрд грн.

У державному бюджеті України на 2015 рік загальна сума бюджетного фінансування "Укравтодору" становить 23,1 млрд грн. Зокрема, 19,1 млрд грн було виділено на погашення боргових зобов'язань, 3,2 млрд грн – на розвиток дорожнього господарства та ремонт доріг.