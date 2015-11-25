Кабмін призначив нового директора Іллічівського морпорту

Кабінет міністрів України за підсумками конкурсного відбору призначив директором Іллічівського морського торгового порту (ІМТП), одного з найбільших морських портів України, Сергія Крижанівського, повідомив журналістам міністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Кабмін сьогодні призначив Крижанівського директором Іллічівського порту", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня 2015 року комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств, що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, визначив кандидата на посаду керівника Іллічівського морського порту.

Зокрема, із запропонованих Міністерством інфраструктури двох кандидатів – Сергія Крижанівського і Геннадія Скворцова – члени комітету визначили фіналістом конкурсу Крижанівського, який раніше працював на керівних посадах в Одеському порту і "Укрморрічфлоті".

Ще в квітні поточного року Мінінфраструктури оголосило конкурс на посади керівників 10 підприємств, у тому числі й Іллічівського порту, проте вже у другій половині червня глава міністерства Андрій Пивоварський скасував конкурс у зв'язку зі зміною статусу порту.

Потім наприкінці липня Мінінфраструктури оголосило щодо п'яти держпідприємств повторний конкурс, зокрема, і щодо Іллічівського порту.

До другого туру конкурсу на посаду керівника Іллічівського порту комісія допустила 12 кандидатів з 22 осіб, які подали заявки на участь.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «Іллічівський морський торговий порт» – універсальний міжнародний порт, один з найбільших на Чорному морі. На підприємстві діють спеціалізовані термінали і комплекси, які дозволяють перевантажувати наливні, навалочні та генеральні вантажі. 29 причалів порту здатні приймати судна вантажопідйомністю до 100 тис. тонн.