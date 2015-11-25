Став відомий склад наглядової ради створеної на базі "Укрзалізниці" акціонерної компанії

Як повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський на своїй сторінці в мережі Facebook, відповідне рішення було прийняте сьогодні, 25 листопада, у ході засідання уряду.

"Ми стали ще на крок ближче до завершення корпоратизації. Чекаємо публікації підписаного прем'єром розпорядження. Далі наглядова рада проведе своє перше засідання, на якому затвердить контракти членів правління, а також передачу активів до ПАТ. Після цього корпоратизацію в процедурному сенсі буде завершено. Перетворення всередині компанії продовжаться", - написав Пивоварський.

Зокрема, до складу наглядової ради акціонерної компанії увійшли: директор департаменту держвласності Міністерства інфраструктури Юрій Гвоздєв, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Руслан Корж, директор департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Міністерства фінансів Олег Мельник, перший заступник міністра Кабінету міністрів Олег Паракуда, перший заступник голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко, заступник міністра інфраструктури Микола Снітко, перший заступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер.

Крім того, до складу ревізійної комісії увійшли: начальник відділу контролю транспортно-промислового комплексу департаменту контролю у сфері матеріального виробництва і фінансових послуг Держфінінспекції Руслан Дорош, завідувач відділу фінансового планування діяльності об'єктів держсектору економіки департаменту з питань ефективного управління об'єктами держвласності секретаріату Кабміну Юрій Матюшенко, заступник начальника управління контролю і внутрішнього аудиту - начальник відділу внутрішнього аудиту регіональних відділень Фонду держмайна Віктор Саналатій, директор департаменту держполітики в галузі залізничного транспорту Міністерства інфраструктури Олександр Федоренко, директор департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури Роман Хміль.

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Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Того ж дня відбулося перше засідання правління новоствореного акціонерного товариства, за підсумками якого керівництво компанії прийняло рішення звернутися до Міністерства інфраструктури України з проханням ініціювати обрання голови правління "Укрзалізниці" відповідно до законодавчо встановлених конкурсних процедур.

2 вересня Кабмін затвердив проект статуту Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійну комісію та правління товариства. Статутний капітал акціонерного товариства становитиме понад 229,8 млрд грн.

Згідно з урядовою постановою, чисельність правління публічного акціонерного товариства становить 6 осіб, включаючи голову правління.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести ряд законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.

Раніше Пивоварський анонсував створення акціонерної компанії на базі "Укрзалізниці" до вересня поточного року.