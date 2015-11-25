На зимові свята призначили 45 додаткових рейсів поїздів
Раніше "Укрзалізниця" на період новорічних та різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів.
Акціонерна компанія «Українська залізниця», створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят призначила 45 додаткових рейсів для десяти поїздів, які курсують впродовж року на постійній основі.
Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», з 23 грудня 2015 року по 12 січня 2016 року в додаткові рейси вирушать наступні цілорічні поїзди: №84 Ковель – Одеса, який відправлятиметься з Ковеля 26, 28 грудня і 4 січня; з Одеси 27, 29 грудня і 5 січня; №86/88 Ковель, Львів – Новоолексіївка, який відправлятиметься з Ковеля, Львова 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; з Новоолексіївки – 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 січня; №668 Ковель – Чернівці, який відправлятиметься з Ковеля 29 грудня, 3, 5 січня; а в зворотному напрямку – 30 грудня, 4, 6 січня.
Також «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси наступних поїздів: №63/64 Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Одеса, який відправлятиметься з Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; з Одеси 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 січня; №774/781/782 Полтава, Кременчук – Київ, який відправлятиметься з Полтави, Кременчука і Києва 29 грудня і 5 січня; №95 Черкаси – Львів, який відправиться з Черкас 30 грудня, а в зворотному напрямку - 31 грудня; №112 Одеса – Умань, який відправиться з Одеси 30 грудня, а з Умані – 31 грудня; №686 Одеса – Ізмаїл, який відправлятиметься з Одеси й Ізмаїла 30 грудня і 6 січня; №136 Одеса – Чернівці, який відправлятиметься з Одеси 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; №148 Одеса – Київ, який відправлятиметься з Одеси 26, 28, 30 грудня, 1, 2, 4, 6, 8 січня.
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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачевого, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова й Одеси. Крім того, на свята «Укрзалізниця» продовжила терміни курсування 8 цілорічних поїздів.
Крім того, «Укрзалізниця» планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських поїзди чеської компанії Skoda, які на сьогодні не курсують.
Раніше «Укрзалізниця» також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період більш як 3 тисяч пасажирських вагонів.