На зимові свята призначили 45 додаткових рейсів поїздів

Акціонерна компанія «Українська залізниця», створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят призначила 45 додаткових рейсів для десяти поїздів, які курсують впродовж року на постійній основі.

Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці», з 23 грудня 2015 року по 12 січня 2016 року в додаткові рейси вирушать наступні цілорічні поїзди: №84 Ковель – Одеса, який відправлятиметься з Ковеля 26, 28 грудня і 4 січня; з Одеси 27, 29 грудня і 5 січня; №86/88 Ковель, Львів – Новоолексіївка, який відправлятиметься з Ковеля, Львова 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; з Новоолексіївки – 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 січня; №668 Ковель – Чернівці, який відправлятиметься з Ковеля 29 грудня, 3, 5 січня; а в зворотному напрямку – 30 грудня, 4, 6 січня.

Також «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси наступних поїздів: №63/64 Дніпропетровськ – Кривий Ріг – Одеса, який відправлятиметься з Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; з Одеси 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 січня; №774/781/782 Полтава, Кременчук – Київ, який відправлятиметься з Полтави, Кременчука і Києва 29 грудня і 5 січня; №95 Черкаси – Львів, який відправиться з Черкас 30 грудня, а в зворотному напрямку - 31 грудня; №112 Одеса – Умань, який відправиться з Одеси 30 грудня, а з Умані – 31 грудня; №686 Одеса – Ізмаїл, який відправлятиметься з Одеси й Ізмаїла 30 грудня і 6 січня; №136 Одеса – Чернівці, який відправлятиметься з Одеси 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; №148 Одеса – Київ, який відправлятиметься з Одеси 26, 28, 30 грудня, 1, 2, 4, 6, 8 січня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачевого, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова й Одеси. Крім того, на свята «Укрзалізниця» продовжила терміни курсування 8 цілорічних поїздів.

Крім того, «Укрзалізниця» планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських поїзди чеської компанії Skoda, які на сьогодні не курсують.

Раніше «Укрзалізниця» також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період більш як 3 тисяч пасажирських вагонів.