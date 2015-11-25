Державіаслужба України повідомила російську сторону про заборону транзиту для літаків РФ

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України

"На виконання сьогоднішнього рішення уряду Державіаслужба вже направила листи в Росавіацію і МЗС України, яким повідомила, що транзит для всіх літаків Російської Федерації повітряним простором України припиняється з 00.00 26 листопада", - йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

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Раніше повідомлялося, що у зв'язку із загостренням військовій та суспільно-політичної ситуації Кабінет міністрів в середу ухвалив рішення заборонити проліт українського повітряного простору для всіх без винятку російських авіакомпаній з 26 листопада.

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У прес-службі нагадали, що російські авіакомпанії, здійснюючи польоти в окупований Крим, порушують положення Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту 1994 року, Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року і Угоди про транзит по міжнародних повітряних лініях від 1944 року в частині дотримання національних законів і правил.