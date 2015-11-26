"Дизельгейт": Південна Корея вимагає від Volkswagen відкликати понад 125 тисяч авто

Міністерство навколишнього середовища Південної Кореї оштрафувало німецький концерн Volkswagen AG на 14,1 мільярда південнокорейських вон (близько 12,3 мільйона доларів) за порушення екологічних норм і вимагає відкликати з ринку країни понад 125,5 тисячі автомобілів, повідомляє Прайм.

"За даними агентства Ренхап, відкликанню підлягають автомобілі Volkswagen Tiguan і Volkswagen Beetle, а також Audi A4, Audi Q3 і Audi Q5. Рішення про штраф та про відкликання автомобілів було прийнято після того, як експертна комісія відомства виявила невідповідність у вимірах показників викидів шкідливих речовин", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, було виявлено, що на автомобілях Volkswagen Tiguan, обладнаних двигуном EA189, було встановлено програмне забезпечення, яке занижувало реальні показники викидів. На даний час фахівці перевіряють, чи була подібна "начинка" встановлена на інших автомобілях.

Крім того, південнокорейське міністерство навколишнього середовища вимагає від автовиробника надати до 6 грудня докладний план дій щодо приведення поставляються на ринок автомобілів у відповідність з екологічними нормами.

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Скандал навколо автоконцерну Volkswagen розгорівся після того, як американські власті звинуватили автовиробника в тому, що він обладнав дизельні автомобілі програмним забезпеченням, занижающим реальні показники викидів шкідливих речовин.

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У Volkswagen заявила, що основна частина автомобілів з порушеннями в ПО перебуває не в США, а в Європі. За його даними, у світі близько 11 мільйонів машин з подібними дефектами, у тому числі 8 мільйонів в Євросоюзі, з яких 2,8 мільйона — в Німеччині.