"Укрзалізниця" забезпечила на популярних напрямках до новорічних свят щодоби майже 30 тисяч місць

Акціонерна компанія "Українська залізниця" ("Укрзалізниця") на період новорічних та різдвяних свят 2015/2016 року на найбільш популярних напрямках забезпечила 29 тисяч пасажирських місць, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, на найбільш популярному західному напрямку запропонувала майже 20 тисяч, в одеському - майже 7 тисяч, в азовському - майже 2 тисячі місць.

Крім того, в західному напрямку на 25-30 грудня загалом пасажирам запропоновано понад 99,5 тисячі місць, з яких майже половина вже реалізована - 47,5 тисячі, а на найбільш завантажених поїздах, які відправляються 29 та 30 грудня, продано 58% і 60% місць відповідно. У напрямку Одеси з 25 по 30 грудня запропоновано 41,6 тисячі місць, з них реалізовано 5,6 тисячі. В азовському напрямку в передсвяткові дні кількість місць склало близько 12 тисяч, з яких продано вже близько 2 тисяч.

При цьому, пасажири вже подали 1 746 групових заявок на перевезення або на 64,5 тисяч місць, з яких 682 заявки або 23,3 тисяч місць на перевезення дітей.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних та різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачево, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси. Крім цього, на свята "Укрзалізниця" продовжила терміни курсування 8 цілорічних поїздів.

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Крім того, "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два двоповерхових пасажирських потяги чеської компанії Skoda, які на сьогоднішній день не курсують.

Раніше "Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період більше 3 тисяч пасажирських вагонів.