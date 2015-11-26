Міністр розповів, коли ситуація з дорогами кардинально зміниться

Про це заявив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Дорога Львів—Івано-Франківськ показала, що відремонтувати дорогу методом ресайклінгу можна за $250-300 тис. за 1 км. А раніше ця робота коштувала близько $ 800 тис. за 1 км", - сказав Пивоварський в інтерв'ю Новому времени.

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За його словами, враховуючи протяжність українських доріг, Україні необхідно в рік 25-30 млрд грн для їх обслуговування.

"У цьому році на Укравтодор виділено 3,4 млрд грн. Плюс дали 700 млн грн на прикарпатську програму. Також цього року в рамках експерименту запущена програма по митниці у чотирьох областях: Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій. Від надходжень понад план 50 % йде на дороги. І вже 200 млн грн, напевно, пішло на це. От і все", - заявив міністр.

Також Пивоварський заявив, що за підрахунками міністерства від акцизу на імпортне паливо в бюджет надходить 35-40 млрд грн в рік.

"По ідеї, вони повинні йти на дороги. Але вони йдуть в загальний фонд держбюджету. Депутати розробили законопроект, який говорить, що буде створений дорожній цільовий фонд, і всі гроші від акцизу будуть використовуватися виключно на ремонт доріг. Коли цей закон приймуть, ситуація з дорогами кардинально зміниться. Другий момент: є 5 -відсотковий акциз на паливо з пістолета АЗС, який залишається в місцевих бюджетах. На початку року уряд прийняв рішення щодо бюджетної децентралізації. За 9 місяців близько 20 млрд грн додаткових доходів отримали місцеві бюджети. Скільки з цього пішло на дороги? Копійки", - зазначив він.

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