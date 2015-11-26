На Чернігівщині зафіксовано скупчення фур через відмову РФ пропускати турецькі вантажі

Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Протягом доби у зв'язку з відмовою російськими митниками в оформленні вантажів, які слідують з Туреччини, зафіксовано незначне скупчення автотранспорту в пунктах пропуску "Грем'яч" та "Сіньковка" Чернігівського загону. Офіційних документів про відмову в пропуску з боку Росії водії не отримували", - сказав він.

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За словами Слободяна, російська сторона мотивує непропуск транспортних засобів з вантажами з Туреччини відсутністю необхідних дозвільних документів у водіїв.

Фури були оформлені українськими митниками на виїзд з України, проте не пропущені в РФ і знаходяться між українськими і російськими пунктами пропуску.

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На даний момент очікується рішення від РФ, терміни оприлюднення якої невідомі, зазначили в прикордонній службі.