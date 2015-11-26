Філію Донецької залізниці створять в підконтрольному Красному Лимані

Кабінет міністрів України схвалив ініціативу Міністерства інфраструктури акціонерної компанії "Українська залізниця" ("Укрзалізниця") про створення філії Донецької залізниці в підконтрольному владі Красному Лимані (Донецька область), повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"Вчора також Кабінет міністрів ухвалив рішення про підтримку рішення Мінінфраструктури, "Укрзалізниці" про створення філії Донецької залізниці в Красному Лимані, для того, щоб після утворення ПАТ "Укрзалізниця" не було жодних проблем з функціонуванням ПАТ і Донецької залізниці у зв'язку з військовими діями", - сказав міністр на круглому столі.

За словами присутнього на заході директора з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці", члена правління Публічного акціонерного товариства, створеного 21 жовтня на базі відомства, Євгенія Кравцова, початок операційної діяльності акціонерної компанії заплановано з 1 грудня цього року.

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Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2014 року Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів Донецької залізниці (ДЗ), розташовані в підконтрольних Україні населених пунктах Донецької та Луганської областей, в сферу управління Придніпровської та Південної залізниць.

Кабмін також розпорядився встановити тимчасово, до завершення антитерористичної операції на сході України, територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць.

За підсумками 2014 року ДОНЕЦЬКА залізниця отримала понад 1,1 мільярда гривень чистого збитку проти 64,76 мільйонів гривень чистого прибутку в 2013 році.

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Довідка УНІАН. Уряд 21 жовтня цього року зареєструвало публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Новий суб'єкт господарювання буде створений шляхом злиття "Укрзалізниці", шести залізниць, підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування. Крім того, в статутний капітал будуть внесені акції, частки та паї, що належать державі в компаніях, створених за участю підприємств залізничного транспорту.

Донецька залізниця є складовою частиною "Укрзалізниці". Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тисячі кілометрів - близько 13% загальної довжини залізниць України.