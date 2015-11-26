"Укрзалізниця" сподівається на успішну реструктуризацію боргів до кінця року

Про це журналістам повідомив директор з реформування, правової та майнової політики "Укрзалізниці", член правління Публічного акціонерного товариства, створеного 21 жовтня на базі відомства, Євген Кравцов.

Нагадаємо, єврооблігації «Укрзалізниці» включені в боргову операцію з зовнішніми запозиченнями держави в рамках програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

"Тиждень нічого не можу вам сказати (про результати переговорів щодо реструктуризації зовнішніх боргів "Укрзалізниці" - УНІАН), я знаю все, але поки нічого не можу сказати, оскільки це заборонено, ми відразу потрапимо під санкції. За внутрішніми боргами процес йде, вже на фінальній стадії, думаю, до кінця року основний пул внутрішніх боргів закриємо, впевнений, що буде рішення і за зовнішніми, - сказав Кравцов.

Водночас, міністр інфраструктури Андрій Пивоварський уточнив журналістам, що затягування переговорів з кредиторами не матиме негативного впливу на роботу "Укрзалізниці".

"За внутрішніми боргами на 80-85% (досягнута домовленість - УНІАН), до кінця року ми повністю документарно підпишемо реструктуризацію на ПАТ, частина кредиторів залишиться, з якими ми перейдемо на наступний рік, але це не вплине негативно на роботу "Укрзалізниці", - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня «Укрзалізниця» повідомила кредиторам про настання технічного дефолту підприємства у зв'язку з порушеннями зобов'язань з виплати основної суми за деякими внутрішніми двосторонніми кредитними угодами, крос-дефолт за єврооблігаціями. Відомство також повідомило про плани провести реструктуризацію боргу перед приватними кредиторами на 32 млрд грн при загальній сумі боргу в 37,5 млрд грн.

З них, за словами керівництва «Укрзалізниці», внутрішній борг перед приватними кредиторами становить близько 22 млрд грн.

Під реструктуризацію не підпадають борги «Укрзалізниці» перед офіційними кредиторами, зокрема перед Європейським банком реконструкції та розвитку і за офіційним двостороннім позиками перед Ексімбанком Кореї.

У липні цього року "Укрзалізниця" досягла домовленості з приватними кредиторами про реструктуризацію близько 82% внутрішніх боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації.