Кандидат на посаду гендиректора "Борисполя" Солончук вимагав від аеропорту $140 тисяч премії за роботу у 2007 році

Кандидат на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" Юрій Солончук вимагав у судовому порядку від аеропорту премію в розмірі близько 140 тисяч доларів за свою роботу в "Борисполі" в 2007 році.

Про це йдеться в позовних вимогах Солончука до аеропорту "Бориспіль", наявних у розпорядженні УНІАН.

Солончук виконував обов'язки голови аеропорту "Бориспіль" у 2006-2007 роках, але був звільнений, у тому числі за результатами розслідування діяльності аеропорту і встановлення фактів порушення фінансової дисципліни. Пізніше він працював в Державіаслужбі і в аеропорту "Сімферополь", звідки був звільнений, в тому числі з причини неефективного управління та неефективного використання державних коштів. З 2014 року Солончук очолює державне авіапідприємство "Україна", що належить Державному управлінню справами та акумулює значну частку бюджету держструктури.

У листопаді 2015 року Солончук взяв участь у конкурсі на посаду гендиректора "Борисполя", увійшов в шорт-лист кандидатів і був визнаний Номінаційним комітетом Мінекономрозвитку фіналістом конкурсу. Найближчим часом його кандидатуру представлять Кабінету міністрів, який, у свою чергу, має затвердити його на посаді гендиректора аеропорту.

У той же час, за матеріалами, наявними у розпорядженні УНІАН, Солончук з 2009 року вимагав від "Борисполя" значну премію. Він мотивував свої вимоги тим, що "Бориспіль" в момент його керівництва, а саме у 2007 році, отримав прибуток у розмірі 141,8 мільйона гривень. І, згідно з вимогами Колективного договору, Солончуку нібито належить нарахувати і виплатити 0,5% прибутку – 709 тисяч 370 гривень. За курсом 2007 року – це близько 140 тисяч доларів. Однак у позовній вимозі Солончук не вказав, що премії керівникам стратегічно важливих підприємств виплачуються за спеціальним рішенням уповноваженого органу – в даному разі Міністерства транспорту або його правонаступника Міністерства інфраструктури. Відсутність підстав для настільки значних виплат дозволило новому керівництву "Борисполя" оскаржити вимоги Солончука в судах всіх задіяних інстанцій. У той же час, сьогодні на підприємстві не виключають, що в разі затвердження Солончука на посаді гендиректора "Борисполя", його справа знову спрямована до суду для повторного розгляду і, можливо, здійснення неправомірних виплат.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада відбулося засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. 16 листопада комісія визначила чотирьох претендентів на посаду. У список увійшли: екс-глава Державіаслужби Молдови Валентин Візант, віце-президент "МАУ" з питань фінансів громадянин Польщі Пйотр Иканович, екс-керівник "Борисполя" Сергій Гомболевський та Юрій Солончук.

Чинний директор "Борисполя" Євген Дихне також брав участь у конкурсі, в шорт-лист не потрапив і подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою призупинити конкурс, оскільки незрозумілими були умови відбору кандидатів. Проте суд відмовив Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу і постановив перенести розгляд справи на 2 грудня 2015 року.

Відповідаючи на запит УНІАН, керівництво "Борисполя" також направило матеріали перевірок ГоловКРУ, нині Держфінінспекція, про фінансової діяльності "Борисполя" у 2006-2007 роках – часу, коли аеропортовим комплексом керував Солончук. Згідно з матеріалами перевірки, в цей період аеропорт не виконав затверджений для підприємства фінансовий план, порушив правила ведення бухгалтерії в частині обліку доходів і витрат підприємства, а також спрямовував значні кошти на недозволені вищестоящими органами статті витрат.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".