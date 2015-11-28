На Чернігівщині та Сумщині спостерігається скупчення турецьких вантажівок, які не пропускає РФ - ДПСУ

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

"По Чернігівському загону ми спостерігаємо такі ускладнення у пунктах пропуску "Грем'яч" та "Сеньківка", там, відповідно, знаходяться 3 і 27 автомобілів з товарами з Туреччини, які не пропускає Російська Федерація. І по Сумському загону: в пункті пропуску "Бачівськ" знаходяться три вантажних автомобіля, які також везуть товари з Туреччини в Росію і не пропускаються російськими митними і прикордонними службами", - сказав він.

Читайте такожРосія готує економічні санкції проти Туреччини

Раніше у відомстві повідомляли, що російська митниця не пропускає 6 фур у пункті пропуску "Грем'яч" і 20 "Синьківки" з турецькими вантажами.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі ВПС збили російський бомбардувальник Су-24.

У відповідь на це Генштаб РФ заявив, що припинить контакти з Туреччиною по військовій лінії, а російським туроператорам заборонили продаж путівок до Туреччини. Також Росія може відмовитися від низки спільних проектів з Туреччиною.

