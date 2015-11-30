На змілілому через посуху Дунаї частково відновлено судноплавство

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПрАТ. У відомстві нагадали, що проблеми з обмілінням, які почалися на початку липня, призвели до офіційного закриття навігації на Нижньому Дунаї з 13 липня, а з 23 вересня – уздовж всієї річки.

У зв'язку із зупиненням флоту основна частину екіпажів було доставлено до Ізмаїла, на суднах залишився мінімальний штат від 3 до 5 осіб. Сьогодні пароплавство все ще перебуває в закритому режимі навігації на Дунаї. Тим не менш, як зазначили в прес-службі, опади, що випали в Європі, дещо поліпшили навігаційну ситуацію, що дозволило відновити рух флоту на верхній і середній ділянках річки.

Читайте такожКабмін просить депутатів дозволити приватизацію українських портів

За словами начальника відділу експлуатації річкового флоту пароплавства Олександра Назаренка, ситуація робоча, але напружена. Є зрушення в рівнях води на Верхньому і Середньому Дунаї, на Нижньому - триває спад.

«Щойно ми побачили позитивну тенденцію в результаті короткочасних дощів, одразу ж вжили заходів з відправлення екіпажів до Австрії й Угорщини. Після прибуття екіпажів до місця призначення частину суден вирушила вгору на австрійські порти, частина - пішла вниз на Констанцу й інші порти. Найближчими днями плануємо відправити екіпажі на 3 судна, які залишилися в Сербії», - розповів Назаренко.

Читайте такожМінекології схвалив проект днопоглиблення Дніпра на 50 мільйонів гривень

Станом на сьогодні на лінії перебувають 23 каравани, всі судна забезпечені завантаженням. Начальник висловив жаль з приводу того, що прогнози не підтверджують подальшого зростання рівнів води. В Європі цього року небувала для осені суха сонячна погода.

«Сподіваємося, що хоча б нинішня вода збережеться на мінімальних робочих рівнях.

Щодо руху на Нижньому Дунаї скажу, що судна не стоять, але ми знову змушені вдатися до проведень на лімітованих ділянках у районі Лути і Бала-Борча.

Що стосується вантажної бази, зокрема експорту з українських портів, то ми ним забезпечені в достатніх обсягах», - розповів Назаренко. Для відправки підготовлено добрива, руду, вугілля - на порти Болгарії, Сербії, Австрії.

Якби рівень води дозволяв, судна вантажилися б на максимальну осадку, поки що вони завантажуються частково.

Читайте такожНа річках України хочуть ввести цілорічну навігацію

Як повідомляв УНІАН, у серпні ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (Одеська область) заявило, що зазнає збитків через обміління Дунаю. Як повідомила УНІАН керівник прес-служби пароплавства Олена Ходарченко, ситуація на Дунаї склалася вкрай складною, що зумовлене затяжним мілководдям.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств у Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень по Дунаю. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.