У російських кораблів почалися проблеми з проходженням Босфору

За даними системи відстеження переміщення суден онлайн marinetraffic.com, у неділю російські судна переміщувалися зигзагами й колами, довго чекаючи дозволу зайти в протоку, повідомляє ЦТС.

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Лінії руху кораблів під прапорами інших країн у цей день затримок не зазнали. Пізно ввечері 29 листопада кораблі під російським прапором зайшли в Босфор.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Росія ввела санкції проти Туреччини у відповідь на збитий турецькими ВПС російський літак Су-24. Крім того, президент РФ Володимир Путін доручив призупинити з 1 січня 2016 року дію безвізового режиму з Туреччиною. Також буде введено заборону на чартерні повітряні перевезення між Росією і Туреччиною.