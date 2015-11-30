Пункт пропуску "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом відкрили для проїзду авто

Про це повідомляє Херсонська обласна держадміністрація з посиланням на заступника спікера Південного регіонального управління Держприкордонслужби Максима Сороку.

За його словами, переміщення контрольного пункту на нове місце дозволило поліпшити інфраструктуру та комфортність перетину як для пішоходів, яким виділено безпечні окремі смуги руху, так і для автомобільного транспорту - збільшено кількість смуг руху, виділені місця відстою транспорту.

Крім того, прикордонний і митний контролі перенесено ближче до адміністративної лініїз тимчасово окупованою територією АР Крим, що зменшило відстань, яку долають пішоходи.

За словами голови Генічеської районної державної адміністрації Олександра Воробйова, зараз тривають роботи з облаштування сервісної зони, їх планують завершити у четвер, 3 грудня.

«Майже рік тому територія, на якій розташований КПП "Чонгар", була звільнена, і тільки зараз вдалося вирішити всі формальності, пов'язані з перенесенням, власними силами, без чиєї-небудь допомоги. Передислокація поліпшить умови для перетину кордону і забезпечить контроль достатньо великої прикордонної зони», - прокоментував це голова Херсонської ОДА Андрій Путілов.

Нагадаємо, що у зв'язку з перенесенням КПП перетин адміністративного кордону для легкового автомобільного транспорту було тимчасово призупинено. Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" обслуговував лише пішоходів.