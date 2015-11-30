Прикордонники запустили онлайн-карту завантаженості пропускних пунктів
14:55, 30 листопада 2015Транспорт/Звя'зок
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Сервіс дозволяє в режимі реального часу бачити стан накопичення транспортних засобів перед ними.
На деяких пунктах доступна функція перегляду веб-камери / Фото dpsu.gov.ua
Держприкордонслужба (ДПСУ) у тестовому режимі запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.
Сервіс дозволяє в режимі реального часу бачити стан накопичення транспортних засобів перед ними. На деяких пунктах доступна функція перегляду веб-камери.
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Інформація про черги та інфографіка оновлюються кожні чотири години, повідомляє Центр транспортних стратегій.
Решту часу користувачі можуть самостійно переглядати камери спостереження на сайті.
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