Прикордонники запустили онлайн-карту завантаженості пропускних пунктів

Держприкордонслужба (ДПСУ) у тестовому режимі запустила інтерактивну карту завантаженості основних пропускних пунктів на кордонах України.

Сервіс дозволяє в режимі реального часу бачити стан накопичення транспортних засобів перед ними. На деяких пунктах доступна функція перегляду веб-камери.

Читайте такожПункт пропуску "Чонгар" на адмінкордоні з Кримом відкрили для проїзду авто

Інформація про черги та інфографіка оновлюються кожні чотири години, повідомляє Центр транспортних стратегій.

Решту часу користувачі можуть самостійно переглядати камери спостереження на сайті.