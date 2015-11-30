"Дизельгейт": Volkswagen відкликає в Німеччині майже 2,5 мільйона авто

Німецький концерн Volkswagen представив план переоснащення перебувають в обігу автомобілів, повідомляє Deutsche Welle.

"Автоконцерн Volkswagen внаслыдок "дизельгейту" відкличе майже 2,5 мільйона автомобілів з дизельними двигунами. Уповноваженим відомствам представлені плани з переоснащення моделей, які наразі перебувають у викоританні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що власники легкових та вантажних автомобілів марки Volkswagen протягом найближчих тижнів отримають повідомлення про відправку своїх транспортних засобів до майстерень автоконцерну. Таких автомобілів налічується понад 1,5 мільйона. Аналогічні вказівки отримають власники машин марок Audi (їх понад 530 тисяч), Skoda (287 тисяч) і Seat (майже 105 тисяч).

Міністр Олександр Добріндт (Alexander Dobrindt) заявив, що комісія з розслідування представила технічні рішення для автомобілів з двигунами об'ємом 1,2 літра, 1,6 і 2 літри.

"Наше враження від планів по переобладнанню автомобілів позитивне", - зазначив Добріндт.

Він закликав Volkswagen швидко виправити заподіяну шкоду.

Читайте також"Дизельний скандал": США запідозрили Bosch у причетності до афери Volkswagen

"У клієнтів, яких торкнулася ця ситуація, не має виникати жодних несприятливих наслідків", - додав політик.