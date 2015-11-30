"Укрзалізниця" на 16 годин призупинить продаж квитків через інтернет

Акціонерна компанія, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у зв'язку з початком господарської діяльності нового товариства з 1 грудня і проведенням відповідних технічних робіт повідомляє про призупинення роботи сервісів продажу квитків на поїзди через Інтернет з 20:00 30 листопада до 12:00 1 грудня.

«Продаж квитків на сайті booking.uz.gov.ua і через агентську мережу тимчасово не здійснюватиметься з 20:00 30 листопада до 12:00 1 грудня. У цей час пасажири зможуть оформити проїзд тільки в квиткових касах. "Укрзалізниця" перепрошує за тимчасові незручності», - йдеться у повідомленні прес-служби «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, уряд 21 жовтня цього року зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", а також доручив Міністерству інфраструктури затвердити положення про наглядову раду товариства, ревізійну комісію та правління товариства. Статутний капітал акціонерного товариства становитиме понад 229,8 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи займе кілька років. Зокрема, необхідно ухвалити новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.