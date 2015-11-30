Помста за Су-24: Росія обмежить роботу в країні турецьких автоперевізників

"Обмеження пропонується ввести для автомобільних перевезень турецькими компаніями", — цитує Дворковича ТАСС.

За словами віце-прем'єра, в даний час турецькі перевізники отримують близько восьми тисяч дозволів на перевезення, пропонується скоротити їх кількість в чотири рази в 2016 році — до двох тисяч, з можливістю обнулення даного обсягу дозволів.

Дворкович додав, що в уряді зараз завершується робота над юридичними нюансами щодо цього обмеження.

Коментуючи цю пропозицію, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв зазначив, що "це чутливо". Голова уряду також доручив обговорити це рішення з країнами Євразійського економічного союзу. Це буде зроблено, "щоб уникнути проблем і маніпуляцій", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.

28 листопада президент Росії Володимир Путін ввів санкції проти Туреччини, зокрема, про заборону ввезення окремих видів товарів, виконання послуг, а також призупинив дію безвізового режиму.