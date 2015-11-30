"Укрзалізниця" призначила 60 додаткових "новорічних" рейсів

Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят, крім раніше призначених 45 рейсів для десяти цілорічних поїздів, призначила ще 15 .

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", з 23 грудня 2015 року по 12 січня 2016 року у додаткові рейси відправляться такі цілорічні поїзди: №84 Ковель - Одеса, який вирушатиме з Ковеля 26, 28 грудня, 4 і 8 січня; з Одеси - 27, 29 грудня, 5 і 9 січня; №86/88 Ковель, Львів - Новоолексіївка, який вирушатиме з Ковеля та Львова 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня; з Новоолексіївки - 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня; №668 Ковель - Чернівці, який вирушатиме з Ковеля 29 грудня, 3, 5, 9 січня; а у зворотному напрямку - 30 грудня, 4, 6, 10 січня.

Також "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси таким поїздам: №63/64 Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Одеса, який відправлятиметься із Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня; з Одеси - 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня; №774/781/782 Полтава, Кременчук - Київ, який вирушатиме з Полтави, Кременчука та Києва 29 грудня і 5 січня; №95 Черкаси - Львів, який відправиться з Черкас 30 грудня, а у зворотному напрямку - 31 грудня; №112 Одеса - Умань, який відправиться з Одеси 30 грудня, а з Умані - 31 грудня; №686 Одеса - Ізмаїл, який вирушатиме з Одеси та Ізмаїла 30 грудня і 6 січня; №136 Одеса - Чернівці, який вирушатиме з Одеси 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; №148 Одеса - Київ, який вирушатиме з Одеси 26, 28, 30 грудня, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 січня, а з Києва - 27, 29, 31 грудня, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 січня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачево, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси.

Крім того, "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два пасажирських двоповерхових поїзди чеської компанії Skoda, які на сьогодні не курсують.

Раніше "Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи у зимовий період більш як 3 тис. пасажирських вагонів.