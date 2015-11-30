"Укрзалізниця" призначила 60 додаткових "новорічних" рейсів
Раніше "Укрзалізниця" на період новорічних та різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів.
Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період новорічних і різдвяних свят, крім раніше призначених 45 рейсів для десяти цілорічних поїздів, призначила ще 15 .
Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", з 23 грудня 2015 року по 12 січня 2016 року у додаткові рейси відправляться такі цілорічні поїзди: №84 Ковель - Одеса, який вирушатиме з Ковеля 26, 28 грудня, 4 і 8 січня; з Одеси - 27, 29 грудня, 5 і 9 січня; №86/88 Ковель, Львів - Новоолексіївка, який вирушатиме з Ковеля та Львова 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня; з Новоолексіївки - 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня; №668 Ковель - Чернівці, який вирушатиме з Ковеля 29 грудня, 3, 5, 9 січня; а у зворотному напрямку - 30 грудня, 4, 6, 10 січня.
Також "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси таким поїздам: №63/64 Дніпропетровськ - Кривий Ріг - Одеса, який відправлятиметься із Дніпропетровська 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня; з Одеси - 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня; №774/781/782 Полтава, Кременчук - Київ, який вирушатиме з Полтави, Кременчука та Києва 29 грудня і 5 січня; №95 Черкаси - Львів, який відправиться з Черкас 30 грудня, а у зворотному напрямку - 31 грудня; №112 Одеса - Умань, який відправиться з Одеси 30 грудня, а з Умані - 31 грудня; №686 Одеса - Ізмаїл, який вирушатиме з Одеси та Ізмаїла 30 грудня і 6 січня; №136 Одеса - Чернівці, який вирушатиме з Одеси 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8 січня; №148 Одеса - Київ, який вирушатиме з Одеси 26, 28, 30 грудня, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11 січня, а з Києва - 27, 29, 31 грудня, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 січня.
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачево, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси.
Крім того, "Укрзалізниця" планує до 1 грудня цього року і до 1 березня 2016 року повернути в експлуатацію два пасажирських двоповерхових поїзди чеської компанії Skoda, які на сьогодні не курсують.
Раніше "Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи у зимовий період більш як 3 тис. пасажирських вагонів.