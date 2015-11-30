На в'їзді до Росії застрягли більше тисячі вантажівок з турецькими товарами

Про це повідомив Рейтер високопоставлений представник Асоціації міжнародних перевізників Туреччини в понеділок.

Через шість днів після інциденту з російським військовим літаком, заклики заспокоїтися практично ніхто не чує. Анкара відмовилася просити вибачення, Москва відповіла санкціями.

"Росія не дає турецьким вантажівкам дозвіл на в'їзд і транзитний проїзд протягом останніх чотирьох днів", - сказав голова виконавчого комітету Асоціації міжнародних перевізників Туреччини (UND) Фатіх Шенер.

"Крім вантажівок, які очікують на прикордонних постах, Росія не пропускає і ті, які в'їхали на територію країни, але чекають розвантаження на митниці. Це стосується румунських, болгарських, казахських і молдавських вантажівок, які перевозять товари з Туреччини", - сказав він.

Голова Туреччини Тайіп Ердоган і прем'єр-міністр Ахмет Давутоглу кілька разів сказали, що Анкара не має наміру ескалувати конфлікт, але обидва політики повторили, що Туреччина має право захищати свої кордони.

Президент Росії Володимир Путін, сказав, що чекає вибачень від Туреччини за збитий Су-24 і підписав указ про введення економічних санкцій проти Анкари.

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Туреччина, в основному, поставляє до Росії продукти харчування, сільськогосподарські товари і текстиль. Близько 50 відсотків турецького експорту, який минулого року становив $6 мільярдів, ввозиться на територію РФ сухопутним транспортом.