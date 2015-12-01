"Чеська залізниця" повідомила про поновлення залізничного сполучення між Прагою й Києвом

Про це повідомив речник «Чеської залізниці» Петр Штяглавський, передає Радіо Свобода.

За його словами, відновлення сполучення ініціювали представники «Укрзалізниці» на Міжнародній конференції розкладів руху у 2015 році. Вже влітку про співпрацю домовилися представники української, чеської та словацької залізниць.

«Заведення цього сполучення буде сприяти підтримці туристичного руху, культурних та економічних стосунків Чехії та України», – додав Петр Штяглавський.

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Ідеться про окремий спальний вагон «Укрзалізниці», що буде доданий до поїздів на вже наявних сполученнях залізниць України, Чехії та Словаччини. Замовники зможуть придбати квиток до одно-, дво- чи тримісного купе зі складним столиком та умивальником. Мінімальна ціна на квиток складає 97 євро, придбати проїзний документ можна вже нині.

Поїзд курсуватиме щодня, відправляючись із Києва о 21:10, а у зворотному напрямку з Праги – о 23:09. Час у дорозі з Києва до Праги складе за розкладом 35 годин 29 хвилин, а з Праги до Києва – 31 годину 34 хвилини.

Востаннє пряме залізничне сполучення між Києвом та Прагою, так само причіпним вагоном прямого сполучення, функціонувало у 2011 році, проходячи польським Краковом. Відновленою нині залізничною трасою курсував свого часу експрес Dukla, що прямував за маршрутом Прага – Кошиці – Київ – Москва.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна має намір найближчим часом відновити пряме авіаційне і залізничне сполучення з Болгарією. Питання відновлення сполучення між Києвом і столицею Болгарії Софією обговорювалося на двосторонній зустрічі міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з міністром транспорту, інформаційних технологій і зв'язку Болгарії Івайло Московськи, яка відбулася в Софії 13 листопада.