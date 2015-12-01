"Чеська залізниця" повідомила про поновлення залізничного сполучення між Прагою й Києвом
Пряме залізничне сполучення між Києвом та Прагою знову з’явиться вже 13 грудня, після зміни європейських розкладів руху.
Про це повідомив речник «Чеської залізниці» Петр Штяглавський, передає Радіо Свобода.
За його словами, відновлення сполучення ініціювали представники «Укрзалізниці» на Міжнародній конференції розкладів руху у 2015 році. Вже влітку про співпрацю домовилися представники української, чеської та словацької залізниць.
«Заведення цього сполучення буде сприяти підтримці туристичного руху, культурних та економічних стосунків Чехії та України», – додав Петр Штяглавський.
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Ідеться про окремий спальний вагон «Укрзалізниці», що буде доданий до поїздів на вже наявних сполученнях залізниць України, Чехії та Словаччини. Замовники зможуть придбати квиток до одно-, дво- чи тримісного купе зі складним столиком та умивальником. Мінімальна ціна на квиток складає 97 євро, придбати проїзний документ можна вже нині.
Поїзд курсуватиме щодня, відправляючись із Києва о 21:10, а у зворотному напрямку з Праги – о 23:09. Час у дорозі з Києва до Праги складе за розкладом 35 годин 29 хвилин, а з Праги до Києва – 31 годину 34 хвилини.
Востаннє пряме залізничне сполучення між Києвом та Прагою, так само причіпним вагоном прямого сполучення, функціонувало у 2011 році, проходячи польським Краковом. Відновленою нині залізничною трасою курсував свого часу експрес Dukla, що прямував за маршрутом Прага – Кошиці – Київ – Москва.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Україна має намір найближчим часом відновити пряме авіаційне і залізничне сполучення з Болгарією. Питання відновлення сполучення між Києвом і столицею Болгарії Софією обговорювалося на двосторонній зустрічі міністра інфраструктури Андрія Пивоварського з міністром транспорту, інформаційних технологій і зв'язку Болгарії Івайло Московськи, яка відбулася в Софії 13 листопада.