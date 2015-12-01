Пивоварський про посилення контролю за чартерними рейсами: це питання безпеки

«На сьогодні немає (проблеми з перельотами – УНІАН), – сказав Пивоварський. – Систему безпеки посилено. Я не можу розповідати про те, через що саме, але це питання винятково безпеки».

При цьому міністр не уточнив, коли може бути знято режим посиленого контролю. «Аналізуватимемо ситуацію. Справа в тому, що не тільки вона від мене залежить. Є ще СБУ й інші органи, які беруть у цьому участь», – сказав Пивоварський.

Як повідомляв УНІАН, Державна авіаційна служба України з міркувань безпеки посилила контроль за переміщенням повітряних суден неукраїнської реєстрації, які виконують чартерні рейси в Україну. Заходи контролю, крім Державіаслужби, проводять СБУ, Національна поліція і Державна прикордонна служба України.

При цьому ЗМІ повідомляли, що посилено заходи контролю у зв'язку з можливим поверненням до України бізнесмена Дмитра Фірташа, який перебуває в Австрії. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уже заявив про те, що після прибуття до України Дмитра Фірташа буде затримано Національною поліцією, але лише у разі, якщо подасть відповідне клопотання Міністерство юстиції США, де Фірташ виступає фігурантом низки розслідувань. Проте пізніше з'явилася інформація про те, що запобіжні заходи пов'язані з майбутнім візитом до України віце-президента США Джозефа Байдена, який, як очікується, відбудеться наступного тижня.