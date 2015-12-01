Платити по-новому: транспортний податок пропонують видозмінити

Міністерство фінансів України пропонує уряду затвердити проект Податкового кодексу і замінити діючий податок на автомобілі з об'ємом двигуна понад 3 літри податком на автомобілі класу «люкс» вартістю понад 1 млн грн і строком випуску менш як 5 років.

Про це йдеться в презентації проекту Податкового кодексу, опублікованого на сайті міністерства.

Згідно з документом, ставка податку становитиме 25 тис. грн на рік за один автомобіль.

Мінфін наводить дані міністерства внутрішніх справ, згідно з якими, кількість автомобілів класу «люкс» 2011-2013 років випуску, які підлягають оподаткуванню, становить 138249 одиниць, зокрема до цього переліку входять автомобілі Mercedes-Benz, MW, Lexus, Audi, Porsche, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Maybach, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini та інші.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тис. грн на "розкішні авто" з об'ємом двигуна більш як 3 л і віком не більш як 5 років. Цей податок було запроваджено у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом наприкінці 2014 року , які набрали чинності з 1 січня 2015 року.

Платники податків у січні-жовтні 2015 року заплатили в бюджет 392 млн грн транспортного податку.