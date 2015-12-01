В "Укрзалізниці" кажуть, що квитки на потяги не подорожчають

«Попри складну економічну ситуацію, «Укрзалізниця» не підвищуватиме вартість проїзду у пасажирських поїздах у внутрішньому сполученні», - сказано в прес-релізі компанії.

Разом з тим відзначається, що залізниці несуть значне фінансово-економічне навантаження, забезпечуючи перевезення 17 пільгових категорій населення. Зокрема, за 10 місяців цього року «Укрзалізниця» перевезла пільговиків на суму 603,4 млн грн, а отримала компенсації від місцевих бюджетів лише на 143,14 млн грн, або 23,7% від суми наданих послуг.

«Це найгірший показник за останні шість років», - наголошують у прес-службі.

Також в «Укрзалізниці» відзначають низький показник компенсації за перевезення студентів і учнів. Так, залізниці перевезли їх на суму 156 млн грн, а одержали лише 10% від необхідної суми відшкодування, тоді як за перевезення дітей віком від 6 до 14 років на суму 51,5 млн грн компенсація взагалі не надійшла.

«Пільгові перевезення дітей здійснюються, незважаючи на те, що з 2005 року компенсація витрат залізницям у державному бюджеті не передбачалася взагалі. За останні 6 років їх перевезено на загальну суму 262 млн грн», - наголошується в повідомленні.

Найнижчий відсоток відшкодування витрат на пільгові перевезення «Укрзалізниця» одержала від Тернопільської ОДА – лише 8,8% від необхідної суми, від Вінницької ОДА – 23%, від Житомирської – 27,8%.

«Враховуючи вищевказане, для забезпечення безпечного і якісного обслуговування пасажирів ПАТ «Укрзалізниця» пропонує врегулювати питання відшкодування коштів за пільгові перевезення соціально незахищених категорій громадян у повному обсягу», - наголосили в «Укрзалізниці».

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Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про те, що «Укрзалізниця» поки що не прийняла рішення про підвищення тарифів на проїзд у пасажирських поїздах у 2016 році.

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у всіх видах сполучення в 2014 році становили понад 7,9 млрд грн, а за період з 2008 по 2013 роки ця цифра сягнула 33,5 млрд грн.

У 2014 році «Укрзалізниця» недоотримала 416,7 млн грн від місцевих бюджетів за перевезення пільгових категорій пасажирів у далекому і приміському сполученнях.