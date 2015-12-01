Тендер на 4G-частоти проведуть через два роки

Про це йдеться в затвердженому Кабінетом міністрів план заходів із впровадження мережі 4G в Україні.

Згідно з розпорядженням Кабміну №1232, переможцями стають учасники, які виконали всі умови тендеру та які запропонували найвищу ціну за відповідну смугу.

Також уряд ухвалив у грудні 2017 року вжити заходів для проведення рефармінгу (перерозподілу частот) і впровадження технологічної нейтральності на основі загальноприйнятих специфікацій 3GPP.

Науково-дослідна робота із впровадження технологій зв'язку 4G буде проведена в період з грудня 2015 року по листопад 2016 року. Договір на проведення досліджень буде укладено до кінця цього місяця.

На підставі проведеної науково-дослідної роботи уряд доручив Адміністрації Держспецзв'язку, НКРЗІ, Нацради з питань телерадіомовлення (за згодою), Міністерству економічного розвитку і торгівлі та іншим урядовим органам до кінця лютого 2017 року внести зміни до закону про радіочастотний ресурс України, Національної таблиці розподілу смуг, Плану використання радіочастот та ряду інших законодавчих актів. Зокрема, Кабмін постановив забезпечити виділення, розподіл і використання радіочастотного ресурсу України на об'єктивній, пропорційній та прозорій основі.

Згідно з розпорядженням уряду, у період з листопада 2015 року по червень 2017 року Нацрада з телерадіомовлення і держпідприємство «Український державний центр радіочастот» (за згодою) зобов'язана затвердити та виконати план заходів із вивільнення смуг у діапазоні 790-862 МГц від радіоелектронних засобів радіомовної служби (телебачення), а в червні 2017 року – смуг у діапазоні 694-790 МГц для впровадження технологій зв'язку 4G.

Читайте такожПорошенко підписав указ про початок роботи щодо впровадження 4G в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку червня президент України Петро Порошенко заявив, що прозорий конкурс із видачі ліцензій на зв'язок четвертого покоління (4G) в Україні відбудеться в 2017 році.

У лютому цього року НКРЗІ провела торги з голосу з тендеру на одержання ліцензій на 3G-зв'язок. За результатами торгів три найбільші мобільні оператори - «Київстар», «МТС Україна» і «Астеліт» - заплатили в цілому близько 10 млрд грн за ліцензії та радіочастотну конверсію.

Згідно з умовами тендеру, оператори мають впродовж 18 місяців після проведення конкурсу запустити мережу третього покоління на території всіх обласних центрів України, а впродовж 6 років – на території всіх районних центрів та всіх населених пунктів із населенням більш як 10 тисяч осіб.