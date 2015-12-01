"Укрзалізниця" почала госпдіяльність в якості акціонерної компанії

Створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця", у вівторок, 1 грудня, розпочала свою господарську діяльність, повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

"ПАТ "Українська залізниця" сьогодні офіційно запрацювало. Мріяли про це багато багато років. Завтра буде рівно рік, як мене призначили на посаду. Пишаюся, що ми зробили це всього за рік", - написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Згідно прес-релізу акціонерної компанії, з початком госпдіяльності нового суб'єкта господарювання попередній інститут управління галуззю – Державна адміністрація залізничного транспорту "поступово відійде у минуле".

Зокрема, передбачається, що до нової компанії будуть переведені співробітники структурних підрозділів та підприємств "Укрзалізниці".

Крім того, зміниться статус понад 40 підприємств, які раніше були окремими юридичними особами, а тепер вони стануть філіями компанії і працюватимуть в структурі ПАТ.

"При цьому залізниці України стануть регіональними філіями. Регіональна структура українських залізниць перебудовуватиметься у вертикально інтегровану", - підкреслюється в повідомленні.

Як зазначають в прес-службі, нова організаційно-правова форма господарювання дасть змогу перейти від територіального принципу формування залізничного бізнесу до національного. Зокрема, в рамках корпоратизації "Укрзалізниці" за функціональною ознакою будуть створені кілька компаній, що спеціалізуються на вантажних і пасажирських перевезеннях, а також компанія, яка займеться інфраструктурою.

В цілому, за даними прес-служби, передбачається кілька етапів реформування залізничної галузі. Так, на першому етапі буде діяти перехідна структура, побудована за функціональним принципом, - єдина акціонерна компанія з виділеними за напрямами роботи департаментами. На другому етапі реформи протягом 2016-2017 роках, буде здійснюватися повноцінне виділення філій і залежних компаній за основними напрямами роботи, тоді як повноцінне формування кінцевої структури ПАТ "Укрзалізниця" має відбутися у 2020 році.

У прес-службі нагадали, що восени 2015 року уряд затвердив статут товариства і склад правління новоствореної акціонерної компанії. Зокрема, до складу правління увійшли: виконуючий обов'язки генерального директора "Укрзалізниці" Олександр Завгородній, директор з корпоративного управління та мотивації персоналу Оксана Марина, директор по інфраструктурі Сергій Михальчук, директор з реформування, правової та майнової політики Євген Кравцов, а також радник міністра інфраструктури з питань реформування залізничного транспорту Штефан Хофсаєсс (Німеччина).

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Як повідомляв УНІАН, уряд 21 жовтня цього року зареєструвало публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

2 вересня Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", 7 жовтня Кабмін затвердив склад правління акціонерної компанії, а 25 листопада уряд затвердив склад наглядової ради та склад ревізійної комісії компанії.

Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.

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За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, для реформування залізничної галузі необхідно внести низку законодавчих змін, а сам процес реформи забере кілька років. Зокрема, необхідно прийняти новий закон про залізничний транспорт, закон про створення Нацкомісії з регулювання транспорту, після чого змінити близько 50 підзаконних актів.