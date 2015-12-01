"Укрзалізниця" з 12 грудня відновить курсування безпересадочного вагону Київ – Прага

Акціонерна компанія "Українська залізниця", створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") для задоволення попиту пасажирів призначила міжнародний безпересадочний вагон за маршрутом Київ – Прага (Чехія), який почне курсувати з 12 грудня поточного року.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", безпересадочний вагон класу "РІЦ" відправлятиметься щодня із столиці України о 21:10 і прибуватиме до Праги за 35 годин о 07:39.

У зворотному напрямку вагон відправлятиметься з Праги щодня, починаючи з 14 грудня, о 23:09 і прибуватиме в Київ за 31 годину о 07:43.

"Про необхідність відновлення цього повідомлення представники чеських, словацьких та українських залізниць домовилися ще влітку", - зазначили в прес-службі.

Крім того, в прес-службі уточнили, що мінімальна вартість поїздки в зазначеному беспересадочном вагоні становить 97 євро.

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Як повідомлялося, пряме залізничне сполучення між Києвом та Прагою було припинено 2011 року. Тоді безпересадочний вагон курсував через польський Краків.

Раніше "Укрзалізниця" на період новорічних та різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачево, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси.

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"Укрзалізниця" також повідомила про підготовку до роботи в зимовий період більше 3 тисяч пасажирських вагонів.