Кабмін не повинен допустити підвищення тарифів на залізничні перевезення - Салій

Виробники будматеріалів відмовляться від послуг "Укрзалізниці", якщо Кабмін погодить наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні перевезення в 2016 році на 30 відсотків. Про це заявив голова Всеукраїнського союзу виробників будівельних матеріалів та виробів Іван Салій.

За його словами, постійне зростання транспортної складової в ціні будматеріалів перешкоджає виходу вітчизняних виробників на експортні ринки.

"Транспортна складова обмежує наші експортні можливості та зменшує конкурентоспроможність наших будівельних матеріалів. Наприклад, через транспортну складову ми не можемо вже відправляти залізницею таке плече, як Київ-Вільнюс. Тобто, це фактично обмежує будівельні матеріали внутрішнім ринком", - каже Іван Салій.

При цьому він відзначає, що через тарифну політику "Укрзалізниці" для перевезення вантажів по території України виробники найчастіше віддають перевагу автомобільному транспорту.

"Ми живемо в транзитній державі, тому автотранспорт сьогодні вже цілком конкурентоспроможний. Таким чином, все більше вантажів переходить із залізниці на автотранспорт... Великотоннажні великі фури і самоскиди, і т.д. Зрозуміло, на великих відстанях залізниця поза конкуренцією, але після того, як вона підвищує тариф, ми стаємо неконкурентоспроможними як на внутрішньому ринку товарів, так і на зовнішньому. Тобто, ніхто нічого не буде перевозити", - пояснює голова спілки виробників будматеріалів.

Салій уточнює, що наступного року для виробників окремих будівельних матеріалів чергове зростання вартості транспортування залізницею може стати критичним. У першу чергу, це стосується щебеню та цегли. На його думку, принципову позицію в даному питанні має зайняти Міністерство економіки.

"Потрібно на Кабміні розглядати цей сегмент... Потрібно збиратися з металургами, вугільниками, виробниками щебеневої продукції, цегли, й шукати оптимальне рішення. Це питання Міністерства економіки, і воно повинно тут диригувати і сказати, наскільки це правильно чи неправильно", - підкреслює Іван Салій.

Раніше виробники будматеріалів вже заявляли, що підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею призведе до істотного подорожчання їх продукції, що, у свою чергу, викличе підвищення цін на житло.

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Як повідомляв УНІАН, тарифи "Укрзалізниці" на перевезення вантажів в 2016 році планується підняти на 30%. За словами глави Мінінфраструктури України Андрія Пивоварського на брифінгу в Кабміні, 25 листопада, тарифи будуть підвищені з 1 січня та з 1 липня на 15% у кожному випадку.