Підвищення тарифів на залізничні перевезення лише посилить економічну кризу – металурги та гірники

Про це йдеться в спільному відкритому листі керівників рад Федерації металургів України і роботодавців гірників України Сергія Біленького і Сергія Сторчака, адресованому главі уряду Арсенію Яценюку.

Галузеві об'єднання закликають прем'єр-міністра запобігти зростанню тарифів, оскільки це лише посилить кризу в промисловості країни.

«Запропонована схема зростання вантажних залізничних тарифів значно перевищує можливості виснаженої національної економіки. При прогнозному підвищення індексу цін промислових виробників на 10,4% в 2016 році, ми отримаємо від 20,7% до 43,7% збільшення вартості залізничних перевезень для різних класів вантажів, що є неприпустимим в умовах стагнації», - йдеться в документі.

Автори листа уточнюють, що таким чином протягом року транспортні витрати підприємств гірничо-металургійного комплексу зростуть на 39%, а у вугільній галузі – на 47%.

У документі також наголошується, що кошти, отримані «Укрзалізницею» після підвищення тарифів на перевезення вантажів у лютому 2015 року, були витрачені не на розвиток інфраструктури, а на власні соціальні програми.

«Додаткові надходження «Укрзалізниці» від першої хвилі зростання тарифів на 30% в сумі понад 9 млрд. грн. повністю покривають зростання цін виробників промислової продукції на пально-мастильні матеріали, електроенергію і товарно-матеріальні цінності. При цьому ніякої суттєвої інвестиційної програми за рахунок коштів «Укрзалізниці» протягом 2015 реалізовано не було», - сказано в листі.

На думку представників галузей, в міністерстві та «Укрзалізниці» «маніпулюють інформацією» про дійсний стан справ в держмонополії.

«Об'єктивним підтвердженням «ручного управління» фінансовими показниками «Укрзалізниці» є колосальне зростання грошової маси на сетах (на суму понад 3 млрд. грн.) Крім того, в разі успіху кампанії щодо реструктуризації заборгованості «Укрзалізниці», буде вивільнений фінансовий потік в сумі 9-10 млрд. грн., про що не люблять згадати керівники залізниці», - вважають автори листа.

Сергій Біленький і Сергій Сторчак підкреслюють, що нове підвищення тарифів збіглося за часом з рекордним падінням цін і негативними прогнозами на ринках збуту залізорудної сировини і металопродукції.

Нагадаємо, останній раз залізничні тарифи в Україні були підняті в січні 2015 року на 30% (за винятком вугільних вантажів, перевезення яких подорожчало поступово на 28% протягом трьох місяців). У 2016 році тарифи «Укрзалізниці» на перевезення вантажів планується знову підняти в середньому на 30%: згідно проекту наказу Мінінфраструктури, тарифи повинні бути підвищені з 1 січня і з 1 липня на 15% у кожному випадку.