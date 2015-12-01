AirBaltic відмовилася від планів придбання літаків Sukhoi Superjet

Про це заявив голова правління компанії Мартін Гаусс, пише ТАСС.

"За підсумками переговорів ми погодилися, що АirBaltic не купить літаки Sukhoi"", - сказав він.

Раніше уряд Латвії підтримав включення в статут АirBaltic пункту про заборону купувати, брати в оренду та інакше використовувати продукцію військово-промислового комплексу. Як заявила прем'єр Лаймдота Страуюма, німецький підприємець Ральф Монтаг-Гирмес, який раніше висловив намір придбати 20% акцій латвійської національної авіакомпанії 52 млн євро, підтвердив, що готовий продовжити співпрацю з авіакомпанією, якщо такий пункт буде включений до статуту.

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Минулого тижня міністр оборони країни Раймондс Бергманіс написав лист Страуюме із закликом не допустити операцію з купівлі літаків Superjet компанією AirBaltic. "Якщо санкції (проти Росії - ред.) будуть посилені, це теоретично може створити ризики для АirBaltic, у разі якщо вона купить продукцію такого виробника", - пояснив він у листі.

У листопаді голова правління AirBaltic Мартін Гаус казав про те, що розглядає пропозиції на поставку регіональних літаків на 100 посадочних місць від трьох компаній - бразильської Embraer, канадської Bombardier і російської "Цивільні літаки Сухого". Саме російська компанія, за його словами, пропонує кращі гарантії та інші додаткові умови. "Незважаючи на те, що закупівля літаків російського виробництва - це політично чутлива тема, рішення авіакомпанії ґрунтуються на економічних принципах", - заявив він.

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Головним акціонером АirBaltic є держава, якій належать 99,8% акцій. У минулому році обіг авіакомпанії склав €254,18 млн, прибуток - €10,67 млн.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран відмовився від планів купівлі російських літаків Sukhoi Superjet 100 для оновлення свого авіапарку. Міністр доріг і міського будівництва ІРІ Аббас Ахмад Ахунди заявив газеті, що ніяких переговорів з російською авіакомпанією Тегеран не вів, але вже пройшли переговори з Airbus і Boeing.