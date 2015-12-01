AirBaltic відмовилася від планів придбання літаків Sukhoi Superjet
Латвійська авіакомпанія АirBaltic відмовилася від планів придбання російських літаків Sukhoi Superjet 100.
Про це заявив голова правління компанії Мартін Гаусс, пише ТАСС.
"За підсумками переговорів ми погодилися, що АirBaltic не купить літаки Sukhoi"", - сказав він.
Раніше уряд Латвії підтримав включення в статут АirBaltic пункту про заборону купувати, брати в оренду та інакше використовувати продукцію військово-промислового комплексу. Як заявила прем'єр Лаймдота Страуюма, німецький підприємець Ральф Монтаг-Гирмес, який раніше висловив намір придбати 20% акцій латвійської національної авіакомпанії 52 млн євро, підтвердив, що готовий продовжити співпрацю з авіакомпанією, якщо такий пункт буде включений до статуту.
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Минулого тижня міністр оборони країни Раймондс Бергманіс написав лист Страуюме із закликом не допустити операцію з купівлі літаків Superjet компанією AirBaltic. "Якщо санкції (проти Росії - ред.) будуть посилені, це теоретично може створити ризики для АirBaltic, у разі якщо вона купить продукцію такого виробника", - пояснив він у листі.
У листопаді голова правління AirBaltic Мартін Гаус казав про те, що розглядає пропозиції на поставку регіональних літаків на 100 посадочних місць від трьох компаній - бразильської Embraer, канадської Bombardier і російської "Цивільні літаки Сухого". Саме російська компанія, за його словами, пропонує кращі гарантії та інші додаткові умови. "Незважаючи на те, що закупівля літаків російського виробництва - це політично чутлива тема, рішення авіакомпанії ґрунтуються на економічних принципах", - заявив він.
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Головним акціонером АirBaltic є держава, якій належать 99,8% акцій. У минулому році обіг авіакомпанії склав €254,18 млн, прибуток - €10,67 млн.
Раніше УНІАН повідомляв, що Іран відмовився від планів купівлі російських літаків Sukhoi Superjet 100 для оновлення свого авіапарку. Міністр доріг і міського будівництва ІРІ Аббас Ахмад Ахунди заявив газеті, що ніяких переговорів з російською авіакомпанією Тегеран не вів, але вже пройшли переговори з Airbus і Boeing.