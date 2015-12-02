У Росії після скандалу з Boeing-737 авіаційний комітет позбавили частини повноважень

Уряд РФ позбавив Міждержавний авіаційний комітет (МАК) повноважень щодо сертифікації повітряних суден і двигунів, розподіливши ці функції між Мінтрансом, Мінпромторгом і Росавіацією.

У документі йдеться, що ці три відомства зможуть вже зараз «забезпечити виконання функцій з сертифікації типової конструкції повітряних суден, двигунів, повітряних гвинтів та аеродромів у повному обсязі», повідомляє «Дождь».

Раніше прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявляв про намір позбавити МАК функцій, отриманих ним майже 25 років тому: «Час показав, що ці повноваження потрібно мати саме в нашій системі виконавчої влади».

МАК виявився в центрі скандалу на початку листопада, коли комітет призупинив дію сертифікату літаків «Боїнг-737» в Росії.

У Росавіації в той же день засумнівалися в повноваженнях МАК, і експлуатація літаків була продовжена.