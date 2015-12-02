"Укрзалізниця" з 13 грудня запустить 53 пари нових нічних поїздів

«З 13 грудня 2015 року на залізницях України та країн СНД вводиться в дію графік руху поїздів на 2015/2016 роки. У новому розкладі «Українська залізниця» призначила 53 пари нових нічних поїздів до різних регіонів України», - повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з 13 грудня по Україні курсуватимуть такі нові поїзди: №192/191 Львів - Київ, №215/216 Ковель - Київ, №237/238 Львів - Одеса, №792/791 Ковель - Тернопіль, №52/51 Запоріжжя - Київ, №211/212 Запоріжжя, Дніпропетровськ - Львів, №231/232 Новоолексіївка - Івано-Франківськ - Дніпропетровськ, №251/252 Дніпропетровськ, Кривий Ріг - Одеса, №261/262 Дніпропетровськ - Одеса, №501/502 Дніпропетровськ - Генічеськ, №518/517 Дніпропетровськ - Запоріжжя, №91/92 Кременчук, Полтава - Харків, №113/114 Харків - Мукачеве, №115/116 Харків - Івано-Франківськ, №205/206 Артемівськ - Харків, №224/223 Костянтинівка - Харків, №207/208 Харків - Артемівськ, №225/226 Харків - Ужгород, №235/236 Харків - Ужгород, №249/250 Харків - Новоолексіївка, №255/256 Харків - Новоолексіївка, №259/260 Харків - Генічеськ, №265/266 Харків - Херсон, №271/272 Харків - Одеса, №273/274 Харків - Одеса, №409/410 Харків - Лисичанськ, №427/428 Суми - Зернове, №261/262 Харків - Бердянськ .

Крім того, з 13 грудня курсуватимуть нові потяги №637/638 Полтава - Кременчук, №755/756 Київ - Хмельницький, №786/785 Харків - Новоолексіївка, №23/234 Костянтинівка - Київ, №134/133 Київ - Лисичанськ, №221/521-522/222 Київ, Житомир - Одеса, №249/250 Київ - Чернівці, №285/286 Київ - Одеса, №288/287 Чернігів, Київ - Одеса, №289/290 Київ - Одеса, №357/358 Київ - Рахів, №751/752 Київ - Жмеринка, №767/768 Київ - Ковель, №224/223 Одеса - Київ, №248/247 Одеса - Львів, №258/257 Одеса - Львів, №259/260 Миколаїв - Львів, №278/277 Одеса - Львів, №292/291 Одеса - Костянтинівка, №727/728 Харків - Київ, №735/736 Київ - Запоріжжя, №740/739 Київ - Кривий Ріг, №745/746 Київ - Львів, №761/762 Київ - Одеса, №763/764 Дарниця - Одеса.

У прес-службі підкреслили, що залізниці України забезпечують перевезення пасажирів нічними потягами в умовах значного дефіциту рухомого складу, високого ступеня його зносу, практичної відсутності бюджетного фінансування його закупівлі (за роки незалежності надійшло лише 560 нових пасажирських вагонів), збитковості пасажирських перевезень, а також відсутності відшкодування витрат за перевезення пільговиків органами влади у повному обсязі.

«При цьому «Укрзалізниця» і надалі забезпечуватиме державні соціальні функції перевезення пасажирів, у тому числі нічними потягами», - зазначили в «Укрзалізниці».

Раніше деякі ЗМІ повідомили про те, що з грудня «Укрзалізниця» скасовує 48 нічних потягів далекого сполучення. У прес-службі «Укрзалізниці» підкреслили, що ця інформація не відповідає дійсності, оскільки запланована програма щодо зменшення кількості нічних поїздів передбачає поетапне, до 2020 року, заміщення нічних поїздів денними категорії «Інтерсіті» з використанням нового рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про запуск з 12 грудня міжнародного безпересадкового вагона за маршрутом Київ - Прага (Чехія).

Крім того, раніше «Укрзалізниця» на період новорічних і різдвяних свят призначила 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачевого, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси.

«Укрзалізниця» також повідомила про підготовку до роботи у зимовий період більш як 3 тис. пасажирських вагонів.