"Украерорух" хоче посилити безпеку польотів над Чорним морем

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства інфраструктури України, для цього, в першу чергу, "Украерорух" має намір встановити у Скадовську новий вторинний моноімпульсний радіолокатор.

Згідно з повідомленням, "Украерорух" підписав контракт з провідним іспанським виробником аеронавігаційного обладнання компанією Indra, яка стала переможцем відкритого тендеру.

У повідомленні наголошується, що сучасний локатор, який незабаром замінить наявне в цьому районі обладнання, дасть можливість суттєво підвищити якісні характеристики системи спостереження в повітряному просторі над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну.

"Таким чином "Украерорух" підвищує надійність послуг національного провайдера аеронавігаційного обслуговування та здатність забезпечити безпеку повітряного руху в міжнародному повітряному просторі. Це сприятиме поступовому відновленню інтенсивності польотів в цьому районі, матиме позитивний вплив на ефективність цивільної авіації в світовому масштабі", - відзначили в прес-службі.

За даними прес-служби, партнерство "Украероруху" з компанією Indra триває з 2000 року, зокрема, в Дніпропетровську і Харкові успішно функціонують іспанські автоматизовані системи управління повітряним рухом, а також сучасні радіолокатори.

Як повідомляв УНІАН, один з ключових кредиторів України Європейський банк реконструкції і розвитку та «Украерорух» відновили співпрацю з освоєння кредиту в обсязі 41,2 млн євро на проекти підвищення безпеки авіасполучення, угоду про який було підписано у 2012 році, але до поточного моменту залишалося нереалізованим.

"Украерорух" в січні-вересні поточного року скоротив кількість обслуговувань польотів на 37% - до 186,3 тис. з 296,7 тис. польотів за аналогічний період 2014 року.

"Украерорух" у січні-вересні 2015 року збільшив чистий прибуток у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 9,5% – до 469,26 млн грн з 428,49 млн грн, а за підсумками 2014 року - на 20%, до 303,027 млн грн.

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Довідка УНІАН. Державне підприємство з обслуговування повітряного руху України «Украерорух» уповноважене державним регулюючим органом цивільної авіації виконувати аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України.

До складу «Украероруху» входять Український центр планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного руху (Украероцентр), Служба аеронавігаційної інформації (САІ), авіакомпанія «Украерорух», Навчально-сертифікаційний центр «Украероруху» та 7 регіональних структурних підрозділів.