"Укрзалізниця" почала пошук кандидатів на керівні посади в компанії

У зв'язку з початком господарської діяльності з 1 грудня цього року акціонерна компанія "Українська залізниця" почала пошук кандидатів на ряд керівних посад, повідомила прес-служба компанії.

Зокрема, в компанії відкриті вакансії директора з пасажирських перевезень і сервісу, директора з інженерно-технічного забезпечення, директора з безпеки, директора по інфраструктурі, директора з вантажних перевезень і логістики, директора зі стратегічного розвитку та корпоративного управління, операційного директора і директора з персоналу та соціальної політики.

Як зазначили в компанії, відбір кандидатів буде проходити в кілька етапів. Спочатку буде сформований перелік кандидатів. Взяти участь у відборі зможуть усі охочі, а ознайомитися з вимогами до посад і необхідним пакетом документів можна на корпоративному сайті "Укрзалізниці".

Попередній відбір кандидатів буде проводити постійно діюча комісія "Укрзалізниці" з розгляду питань організаційної структури, систем управління персоналом, соціальної політики і мотивації до праці. Також наголошується, що під час проведення оцінки кандидатів комісією будуть використовуватися принципи прозорості, відкритості, професіоналізму і роботи виключно в правовому полі.

Пізніше, "shortlist" кандидатів буде надано на розгляд правління компанії, яка і візьме колегіальне рішення про призначення.

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Як повідомляв УНІАН, створена на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") акціонерна компанія "Українська залізниця", у вівторок, 1 грудня, розпочала свою господарську діяльність.

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21 жовтня цього року уряд зареєстрував публічне акціонерне товариство "Українська залізниця". Раніше, 2 вересня, Кабмін затвердив проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", 7 жовтня - склад правління акціонерної компанії, а 25 листопада - склад наглядової ради та склад ревізійної комісії компанії.

Статутний капітал акціонерного товариства становить понад 229,8 мільярда гривень.