"Укрзалізниця" до новорічних свят відкрила предпродажу квитків на 16 додаткових рейсів
До 15 січня 2016 року "Укрзалізниця" планує призначити понад 20 додаткових потягів в популярних у туристів напрямах.
Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), відкрила попередній продаж квитків на 16 додаткових поїздів, раніше призначених для задоволення попиту пасажирів на перевезення в період новорічних та різдвяних свят.
Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", в піковий період перевезень з 25 грудня 2015 року до 15 січня 2016 року, "Укрзалізниця" планує призначити всього понад 20 додаткових потягів на популярних у туристів напрямах.
"Зараз пасажири можуть придбати квитки на 16 додаткових потягів у внутрішньому сполученні, а також на додаткові рейси 13 цілорічних потягів", - підкреслили в прес-службі.
Зокрема, в піковий період з столиці у західному напрямку курсуватимуть такі додаткові потяги: № 191/192 Київ – Львів, № 207/208 Київ – Ужгород, № 229/230 Київ – Ужгород, № 239/240 Київ – Ужгород, № 279/280 Київ – Ужгород, № 219/220 Київ - Івано-Франківськ, № 269/270 Київ - Івано-Франківськ, № 217/218 Київ – Ворохта, № 249/250 Київ - Івано-Франківськ, Чернівці.
Крім того, у зазначений період також будуть курсувати потяги № 209/210 Миколаїв – Київ, № 238/258 Одеса – Львів, № 268/242 Одеса – Мукачеве, № 231/232 Дніпропетровськ - Івано-Франківськ, № 211/212 Запоріжжя - Дніпропетровськ – Львів, № 225/226 Харків – Ужгород, № 235/236 Харків - Ужгород.
Крім того, на передноворічні дати "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на потяг № 1/2 по маршруту Київ - Москва.
За даними прес-служби, на період зимових свят "Укрзалізниця" планує задіяти в перевезеннях близько 3,2 тисячі пасажирських вагонів, що на 70 одиниць більше, ніж протягом аналогічного періоду 2014 року.
"Орієнтовно таку ж кількість вагонів "Укрзалізниця" використала цього року під час масових літніх перевезень", - додали в прес-службі.
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Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на період новорічних і різдвяних свят призначила більше 15 додаткових поїздів у напрямку Ужгорода, Львова, Ворохти, Мукачево, Івано-Франківська, Чернівців, Запоріжжя, Дніпропетровська, Харкова та Одеси.
Крім того, "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.
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Також з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху потягів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних потягів у внутрішньому сполученні.