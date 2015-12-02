"Укрзалізниця" пропонує на передноворічні дні щодоби понад 90 тисяч квитків

Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), пропонує на пікові передноворічні дні 29 та 30 грудня понад 90 тисяч квитків на потяги, що курсують на внутрішньому сполученні.

Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", найбільш популярному західному напрямку на 29 грудня залізниці запропонували 24,3 тисячі квитків, з них у вільному продажу залишається понад 8,5 тисячі (35%); на 30 грудня пропозицію склало близько 26,5 тисячі квитків, з яких у вільному продажу є 9 тисяч (34%).

Також повідомляється, що "Укрзалізниця" запропонувала в напрямку Одеси на 29 грудня 8,6 тисячі квитків, з них у вільному продажі доступні 6,3 тисячі (73%), а на 30 грудня - 7 тисяч проїзних документів, з яких в наявності залишаються 3,8 тисячі квитків (54%).

У свою чергу, в азовському напрямку на передноворічні дні "Укрзалізниця" запропонувала близько 4,2 тисячі квитків, з них у вільному продажу залишаються близько 3 тисяч квитків (71%).

"Традиційно значно меншим попитом користуються поїзди, які відправляються в рейс 31 грудня, незважаючи на те, що квитки на пасажирські потяги на цей день реалізуються зі знижкою 30%", - підкреслюється в повідомленні.

Разом з тим, в "Укрзалізниці" зазначають, що повністю задовольнити попит пасажирів на пікові перевезення 29-30 грудня "не представляється можливим" в зв'язку з обмеженим ресурсом наявного вагонного парку та обмеженою пропускною здатністю залізниць.

"Тому залізничники пропонують пасажирам завчасно планувати поїздки і, по можливості відправлятися в поїздку в інші дні, наприклад, з 25 по 28 грудня, на які є достатня кількість місць", - наголошується в повідомленні.

Читайте також"Укрзалізниця" до новорічних свят відкрила предпродажу квитків на 16 додаткових рейсів

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 16 додаткових поїздів, що курсують в період новорічних та різдвяних свят, а в цілому на цей період компанія планує призначити більш 20 додаткових поїздів.

Крім того, "Укрзалізниця" на свята збільшила до 60 кількість додаткових рейсів для 10 цілорічних поїздів.

Також з введенням з 13 грудня цього року нового графіка руху поїздів на 2015/2016 роки "Укрзалізниця" повідомила про запуск 53 пар нових нічних поїздів на внутрішньому сполученні.