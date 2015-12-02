У РФ заговорили про відновлення авіасполучення з Єгиптом, що було призупинене після теракту на А321

"Ми можемо почати розмову (про відновлення авіасполучення з Єгиптом - УНІАН), і навіть зараз, ще до Нового року, вже почнемо спільну роботу. Але ця робота непроста і дуже відповідальна", - заявив в ефірі одного з російських телеканалів глава Мінтрансу РФ Максим Соколов, повідомляє ТАСС.

"Причини припинення авіасполучення з Єгиптом абсолютно інші, ніж на турецькому напрямі. Ми націлені на відновлення (авіасполучення - УНІАН), і не тільки ми, а всі учасники процесу", - сказав він.

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"Ми провели аудит аеропортів - проводили, до речі, не тільки наші російські фахівці, але й іноземні колеги. Висновки нині формуються, хоча зрозуміло, що раз відбулися такі трагічні події, відповідності в повному обсязі міжнародним нормам і вимогам безпеки не було. Як тільки ми будемо переконані в цьому (в забезпеченні всіх норм безпеки - УНІАН), в тому числі, спільно з нашими єгипетськими колегами, можна буде говорити обережно про початок відновлення авіаперевезень в арабську республіку", - додав Соколов.

6 листопада президент РФ Володимир Путін розпорядився призупинити авіасполучення з Єгиптом після катастрофи пасажирського літака А321. Причиною катастрофи став теракт, загинули всі 224 особи, що перебували на борту .