Кабмін зобов'язав платити за перевезення із зони АТО на контрольованих Україною станціях призначення

Кабінет міністрів України зобов'язав вантажоперевізників на період проведення антитерористичної операції (АТО) на сході країни вносити плату за перевезення вантажів з розташованих на окупованих територіях станцій відправлення на станціях призначення, які контролюються українськими властями.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну №977 від 25 листопада, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

"На період проведення антитерористичної операції плата за перевезення вантажів зі станцій відправлення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", розташованих на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, вноситься на станціях призначення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", які розташовані на іншій території України", - сказано в документі.

Ця постанова набрала чинності з 1 грудня цього року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів схвалив ініціативу Міністерства інфраструктури акціонерної компанії "Українська залізниця" про створення філії Донецької залізниці в підконтрольному владі Красному Лимані (Донецька область).

Створена 21 жовтня на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") публічна акціонерна компанія "Українська залізниця", 1 грудня розпочала свою господарську діяльність.

29 грудня 2014 року Кабінет міністрів України розпорядився передати цілісні майнові комплекси (ЦМК) структурних підрозділів Донецької залізниці (ДЗ), розташовані в підконтрольних Україні населених пунктах Донецької та Луганської областей, в сферу управління Придніпровської та Південної залізниць.

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Кабмін також розпорядився встановити тимчасово, до завершення АТО, територіальні межі Придніпровської, Південної та Донецької залізниць.