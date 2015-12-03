Україна з січня вводить мито на імпорт російських автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила ввести з 3 січня 2016 року компенсаційне мито в розмірі від 10,41% до 17,66% на імпорт вироблених в Росії автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з повідомленням, комісія встановила факти субсидування державними органами Росії імпорту легкових автомобілів в Україну, що негативно вплинуло на вітчизняних виробників.

Зокрема, для автомобілів виробництва компанії "Соллерс - Дальний Восток" мито складе 17,66%, "АвтоВАЗ" - 14,57%, для інших виробників РФ - 10,41%.

Згідно з повідомленням, для автомобілів без сертифіката походження або у разі неможливості визначення виробника, мита застосовуються у розмірі 17,66%.

Компенсаційні мита вводяться терміном на п'ять років і застосовуються до легкових автомобілів та автомобілів для перевезення не більше 8 пасажирів. При цьому компенсаційні мита не будуть застосовуватися для гольф-машин, снігоходів і автомобілів, обладнаних для тимчасового проживання людей.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України розпочала розслідування імпорту в Україну легкових автомобілів з Російської Федерації за скаргою Асоціації автовиробників України "Укравтопром", а також на основі звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антисубсидиционной процедури імпорту в Україну легкових авто з Росії.

У скарзі зазначалося, що російські виробники легкових авто користувалися окремими пільгами від субсидії, які надаються державними органами Російської Федерації для виробництва, продажу, переробки, транспортування та/або експорту легкових авто, зокрема, в рамках виконання програми "Автомобільна промисловість" і "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" державної програми РФ.

Імпорт в Україну легкових автомобілів російського походження здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що могло завдати шкоди національному товаровиробнику. Зокрема, рівень цін, за якими здійснювався імпорт, значною мірою перешкоджав можливому збільшенню цін на легкові автомобілі національного товаровиробника, яке у протилежному разі мало б місце, йдеться у скарзі "Укравтопрому".