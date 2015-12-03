Аеропорт "Бориспіль" збільшив пасажиропотік до 6,7 мільйонів осіб

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт "Бориспіль" в січні-листопаді 2015 року збільшив пасажиропотік порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 6% - до 6,757 мільйона осіб, повідомила прес-служба аеропорту.

Також у прес-службі уточнили, доходи підприємства виросли більш ніж вдвічі - до 2,6 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, аеропорт "Бориспіль" в січні-жовтні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року збільшив пасажиропотік на 6% - до 6,25 мільйона осіб. За підсумками 2014 року аеропорт скоротив пасажиропотік на 13% - до 6,9 мільйона осіб.

Крім того, за 9 місяців аеропорт отримав 467,3 мільйона гривень чистого прибутку проти 44,5 мільйона гривень чистого збитку протягом аналогічного періоду минулого року.

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Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".