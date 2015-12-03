Мобільні оператори з РФ "не знають", як їх sim-карти потрапляють до Криму і працюють за краснодарським тарифами - ЗМІ

В окупованому Криму на ринку мобільного та фіксованого зв'язку офіційно працює всього один оператор — До-телеком (ТМ Win Mobile). Про це йдеться в 45-му номері "Нового часу", який вийде в продаж 4 грудня.

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Зазначається, що К-телеком (ТМ Win Mobile) належить вірменській компанії. Оператор був зареєстрований в російському Краснодарі в травні 2014 року. Вже через тиждень він отримав від кримської галузевої держкомісії частотний ресурс, на якому до цього працював МТС-Україна. У серпні 2014-го К-Телеком почав надавати послуги мобільного зв'язку.

Тоді ж МТС-Україна виставила на продаж своє кримське майно. Даних про те, чи купив його К-Телеком, немає. Однак, за інформацією російської газети "Ведомости", кількість вишок нового оператора в точності відповідає тій, що було на півострові у МТС-Україна.

Крім того, офіційно в окупованому Криму не продає свої sim-карти жодна російська телеком-компанія. Хоча на півострові можна придбати картки МТС та Beeline, які підключаються до мережі по роумінгу.

У свою чергу самі оператори заявляють, що не знають, яким чином їх продукт потрапляє в Крим. Але, як повідомляє "Новий час" з посиланням на "Ведомости", картки МТС працюють на окупованих землях не за роумінговими тарифами, а за тим, що діють в Краснодарському краї.

Також влада автономії створили республіканського стільникового оператора "Кримтелеком". І передали йому "націоналізоване" обладнання "Київстару", "Укртелекому" і Vega Ріната Ахметова. Але почати працювати оператор не може — європейські виробники відмовляються постачати йому необхідне обладнання. Тим не менш влада півострова обіцяє запустити "Кримтелеком" в грудні цього року.