Під час посадки у Сеулі в російський А330 вдарила блискавка

В результаті інциденту в міжнародному аеропорту Ічхоні ніхто не постраждав, зазначає ТАСС.

Уражений блискавкою літак у відповідності з розкладом через дві години після попадання блискавки вилетів з південнокорейської столиці в Москву. О 16 годині 45 хвилин цей авіалайнер повинен сісти в Шереметьєво.

Нагадаємо, літак Airbus 321 російської компанії Metrojet (раніше «Когалимавіа»), який прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, розбився в Єгипті над Синайським півостровом 31 жовтня. Все 224 людини, які були на борту, загинули. Серед жертв катастрофи також четверо українців.

Читайте такожУ РФ заговорили про відновлення авіасполучення з Єгиптом, що було призупинене після теракту на А321

17 листопада директор ФСБ РФ Олександр Бортніков повідомив, що на борту російського літака, що виконував рейс А321, в небі над Єгиптом стався теракт - спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.